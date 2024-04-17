В Москве машина сбила выехавшего на дорогу самокатчика

Госавтоинспекция Москвы: иномарка сбила самокатчика, выехавшего на дорогу

В Москве машина сбила молодого человека на электросамокате, который решил переехать проезжую часть в неустановленном для этого месте. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram.

«На Краснобогатырской улице в районе дома 72 строения 11 водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который на прокатном электросамокате переезжал проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — говорится в сообщении.

Пострадавший самокатчик был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. На место ДТП с иномаркой прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 63-летняя пенсионерка поступила в нейрохирургическое отделение Елизаветинской больницы после наезда самокатчика в центре города. Отмечалось, что в больницу россиянка обратилась самостоятельно.