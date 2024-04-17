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09:21, 17 апреля 2024Россия

В России мужчина обвинил клиентов ночного клуба в избиении из-за поддержки СВО

Житель Саратовской области обвинил клиентов клуба в избиении из-за одобрения СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Жителя города Балаково Саратовской области избили около входа в ночной клуб. Мужчина утверждает, что клиенты заведения напали на него из-за позиции по специальной военной операции (СВО), сообщает YouTube-канал «Балаковский репортер».

На видео горожанин заявляет, что его избили несколько человек. Перед этим он публично одобрил проведение СВО. «Они потом на меня как волки ходили, смотрели», — пояснил мужчина.

Избитый житель города самостоятельно смог найти напавших на него людей. По его словам, один из них заявил, что нападение произошло на национальной почве. «Тот объясняет: "у него волосы рыжие, прическа вот такая-то — мы думали, он русский, поэтому (…) нахлобучили его"», — сказал мужчина и добавил, что он азербайджанец.

Ранее в Новосибирской области был избит заступившийся за женщину участник СВО. Пострадавший рассказал о конфликте сразу с четырьмя мужчинами.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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