В России разработают комплекс автоматизации управления артиллерийским огнем

Для армии РФ разработают комплекс автоматизации управления артиллерийским огнем

В настоящее время для Российской армии разрабатывают комплекс автоматизации управления артиллерийским огнем. Об этом в ходе посещения выставочного комплекса «Патриот» доложили министру обороны России Сергею Шойгу, сообщает ТАСС.

Перспективное изделие позволит многократно увеличить скорость передачи целеуказаний расчетам.

Также Шойгу представили оборудование для обеспечения быта военнослужащих, которое прошло успешную опытную эксплуатацию в зоне специальной военной операции (СВО) — в частности, изделия для санитарной обработки и помывки, спальный модуль и устройство для приготовления пищи, а также рационы питания.

В ходе мероприятия глава военного ведомства поручил дооснастить представленного ему штурмового робота огневой поддержки пулеметом и прокатился на созданном для армейских спецподразделений новом легком бронеавтомобиле.