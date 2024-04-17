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11:35, 17 апреля 2024Россия

В российском городе проверят видео о якобы вырытой в мусоре могиле для бойца СВО

Во Владивостоке проверят видео о якобы вырытой в мусоре могиле для бойца СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Власти Владивостока отреагировали на сообщение о якобы вырытой в мусоре могиле для участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Владивосток онлайн».

Ранее ряд местных Telegram-каналов опубликовал видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлена подготовленная для бойца СВО могила. На кадрах земля перемешана с мусором. Позднее ролик был удален.

Власти города заявили, что им известно о публикации, и пообещали принять меры. «Если будет подтвержден факт наличия мусора, его, конечно, уберут», — добавили там.

Ранее в Воронеже на могилах участников СВО стали находить радужные флаги. Неизвестные принесли их на могилы двух не вернувшихся со спецоперации офицеров. Сослуживец одного из мужчин заявил, что случаи вандализма происходят на кладбище на протяжении нескольких месяцев.

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      Алан Босиков
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