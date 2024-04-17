В США количество проявлений антисемитизма увеличилось более чем в два раза

Axios: в США удвоилось количество случаев проявлений антисемитизма

В США более чем в два раза увеличилось количество случаев проявлений антисемитизма, установив исторический рекорд. Об этом со ссылкой на данные еврейской правозащитной «Антидиффамационной лиги» (ADL) сообщает портал Axios.

«По сравнению с 2022 годом в стране наблюдалось увеличение числа антисемитских случаев на 140 процентов», — говорится в отчете «Аудита антисемитских инцидентов ADL».

Отмечается, что всплеск антисемитизма наблюдается в особенности после 7 октября 2023 года, когда боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС напали на Израиль.

Ранее Fox News сообщил, что еврейские общины Канады обеспокоены резким ростом антисемитизма в стране. По данным телеканала, 56 процентов преступлений на почве ненависти в Торонто совершаются из антисемитизма, при том что евреи составляют лишь один процент населения.