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09:40, 17 апреля 2024Мир

В США количество проявлений антисемитизма увеличилось более чем в два раза

Axios: в США удвоилось количество случаев проявлений антисемитизма
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США более чем в два раза увеличилось количество случаев проявлений антисемитизма, установив исторический рекорд. Об этом со ссылкой на данные еврейской правозащитной «Антидиффамационной лиги» (ADL) сообщает портал Axios.

«По сравнению с 2022 годом в стране наблюдалось увеличение числа антисемитских случаев на 140 процентов», — говорится в отчете «Аудита антисемитских инцидентов ADL».

Отмечается, что всплеск антисемитизма наблюдается в особенности после 7 октября 2023 года, когда боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС напали на Израиль.

Ранее Fox News сообщил, что еврейские общины Канады обеспокоены резким ростом антисемитизма в стране. По данным телеканала, 56 процентов преступлений на почве ненависти в Торонто совершаются из антисемитизма, при том что евреи составляют лишь один процент населения.

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      Глеб Бажуткин
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