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09:20, 17 апреля 2024Мир

В США назвали последствия провала антироссийских санкций для Вашингтона

TAC: провал антироссийских санкций вскрыл проблемы внешней политики США

Фото: Lucky-photographer / Shutterstock / Fotodom

Сокрушительный провал санкционного режима в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике США. Такое мнение о последствиях рестрикций выразил американский аналитик Марк Эпископос в своей статье для The American Conservative (TAC).

«Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать», — заявил он.

Аналитик подчеркнул, что введение антироссийских санкций было глубоко ошибочным инструментом продвижения американских национальных интересов. По его словам, Москва не питала иллюзий о том, что ограничения могут быть сняты, и одновременно с этим не имела достаточно сильного стимула выполнять требования Вашингтона.

«Российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы — слишком огромными, а его влияние в мире — слишком закоренелым, чтобы его можно было эффективно изолировать», — отметил Эпископос.

Ранее американский эксперт Энтони Хэлпин заявил, что неопределенность западных государств по финансированию Украины играет на руку России. Он указал, что Москва сосредоточена на своих целях и добивается успехов на фронте.

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      Виктория Кондратьева
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