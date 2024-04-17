TAC: провал антироссийских санкций вскрыл проблемы внешней политики США

Сокрушительный провал санкционного режима в отношении России свидетельствует о глубинных проблемах во внешней политике США. Такое мнение о последствиях рестрикций выразил американский аналитик Марк Эпископос в своей статье для The American Conservative (TAC).

«Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать», — заявил он.

Аналитик подчеркнул, что введение антироссийских санкций было глубоко ошибочным инструментом продвижения американских национальных интересов. По его словам, Москва не питала иллюзий о том, что ограничения могут быть сняты, и одновременно с этим не имела достаточно сильного стимула выполнять требования Вашингтона.

«Российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы — слишком огромными, а его влияние в мире — слишком закоренелым, чтобы его можно было эффективно изолировать», — отметил Эпископос.

Ранее американский эксперт Энтони Хэлпин заявил, что неопределенность западных государств по финансированию Украины играет на руку России. Он указал, что Москва сосредоточена на своих целях и добивается успехов на фронте.