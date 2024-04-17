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04:38, 17 апреля 2024Мир

В США рассказали о неожиданной помощи России от Запада

Bloomberg: неопределенность Запада в отношении Украины играет на руку России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Неопределенность западных государств по финансовой помощи Украине и отсутствие решений в вопросе поставок оружия Киеву играет на руку России. О неожиданной помощи РФ со стороны Запада рассказал обозреватель американского агентства Bloomberg Энтони Хэлпин.

«В то время как вооруженный конфликт продолжается уже третий год, Запад разделился в вопросе поддержки Украины по поводу того, как противостоять России — ядерной державе», — отметил он в своей публикации.

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Как утверждает Хэлпин, Москва сосредоточена на целях специальной военной операции (СВО) и добивается успехов. При этом Россия успешно мобилизовала экономику и промышленность в условиях санкционного давления западных стран, уточнил журналист. «На фоне этого нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности», — резюмировал автор материала.

Ранее обозреватель Марк Сантора заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя из-за дефицита боеприпасов, средств противовоздушной обороны (ПВО), а также из-за нехватки хорошо обученных военнослужащих. Сантора объяснил, что из-за перевода многих солдат ВСУ из тыла на боевые позиции перед Киевом встала проблема обеспечения эффективной подготовки военных.

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      Маргарита Пименова
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