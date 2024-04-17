В США рассказали о неожиданной помощи России от Запада

Bloomberg: неопределенность Запада в отношении Украины играет на руку России

Неопределенность западных государств по финансовой помощи Украине и отсутствие решений в вопросе поставок оружия Киеву играет на руку России. О неожиданной помощи РФ со стороны Запада рассказал обозреватель американского агентства Bloomberg Энтони Хэлпин.

«В то время как вооруженный конфликт продолжается уже третий год, Запад разделился в вопросе поддержки Украины по поводу того, как противостоять России — ядерной державе», — отметил он в своей публикации.

Как утверждает Хэлпин, Москва сосредоточена на целях специальной военной операции (СВО) и добивается успехов. При этом Россия успешно мобилизовала экономику и промышленность в условиях санкционного давления западных стран, уточнил журналист. «На фоне этого нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности», — резюмировал автор материала.

Ранее обозреватель Марк Сантора заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя из-за дефицита боеприпасов, средств противовоздушной обороны (ПВО), а также из-за нехватки хорошо обученных военнослужащих. Сантора объяснил, что из-за перевода многих солдат ВСУ из тыла на боевые позиции перед Киевом встала проблема обеспечения эффективной подготовки военных.