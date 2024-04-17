В США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против одной страны

В Конгрессе США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала бессрочное действие закона, позволяющего главе государства вводить санкции в отношении Ирана. Трансляцию голосования проводил телеканал C-SPAN.

Отмечается, что за принятие законопроекта свои голоса отдали 407 конгрессменов, против — 16. После голосования в Палате представителей документ отправится на рассмотрение в сенат Конгресса США.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что оказание помощи и поддержки Израилю является библейским наставлением для американского народа. Как утверждает Джонсон, соответствующие действия Вашингтона являются «вопросом веры», и «Бог благословит ту нацию, которая помогает Израилю».