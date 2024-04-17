Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:59, 17 апреля 2024Мир

В США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против одной страны

В Конгрессе США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана

Фото: Ian Hutchinson / Unsplash

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала бессрочное действие закона, позволяющего главе государства вводить санкции в отношении Ирана. Трансляцию голосования проводил телеканал C-SPAN.

Отмечается, что за принятие законопроекта свои голоса отдали 407 конгрессменов, против — 16. После голосования в Палате представителей документ отправится на рассмотрение в сенат Конгресса США.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что оказание помощи и поддержки Израилю является библейским наставлением для американского народа. Как утверждает Джонсон, соответствующие действия Вашингтона являются «вопросом веры», и «Бог благословит ту нацию, которая помогает Израилю».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по Нью-Йорку кассетными авиабомбами. Там было замечено сосредоточение сил ВСУ

      Уровень воды на реке у Кургана достиг опасной отметки

      Мужчин предупредили о риске тяжелой травмы при занятиях сексом в автомобиле

      В США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против одной страны

      Люди катались по Байкалу на аэролодке и утонули

      Россиянин описал поездку в Новую Зеландию фразой «много чему нас можно поучить»

      Стало известно о попытках Украины вербовать наемников в Южной Корее

      Франция отозвала посла в Азербайджане

      Литва возобновила закупки одного товара в России после полугодичного перерыва

      Врач раскрыла неожиданные факты о женской сексуальности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше