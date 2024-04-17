В США рассказали о причинах массовой сдачи в плен солдат ВСУ

Макгрегор: солдаты ВСУ массово сдаются в плен в связи с положением на фронте

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в связи с положением на фронте. Об этом он рассказал на YouTube-канале Judging Freedom.

«Есть множество доказательств массовой сдачи в плен», — подчеркнул бывший советник Пентагона.

Макгрегор считает, что решение украинских военнослужащих связано с уверенностью в нормальном отношении к ним в плену. Несмотря на западную пропаганду, Россия хорошо обращается с теми, кто сдался добровольно, рассказал он.

Экс-сотрудник Пентагона отметил, что сдавшимся солдатам оказывают более качественную медицинскую помощь и лучше кормят в плану, чем в рядах ВСУ.

Ранее Макгрегор заявил, что крупные потери Киева свидетельствуют о скором окончании конфликта на Украине.