Макгрегор: конфликт скоро завершится из-за нежелания нацбатов ВСУ воевать

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что нежелание радикально настроенных националистических батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимать участие в боевых действиях свидетельствует о скором завершении конфликта. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«За последние сутки одна из печально известных украинских военизированных организаций, использующих нацистскую символику, отказалась сражаться», — утверждает экс-сотрудник Пентагона.

Макгрегор считает, что украинские нацбаты «отказываются воевать» и лишаться жизни на поле боя «в таком количестве». По его мнению, это является признаком, что конфликт скоро завершится.

Ранее Макгрегор заявил, что украинские солдаты массово сдаются в плен в связи с положением на фронте. По его словам, сдавшимся в плен оказывают более качественную медицинскую помощь и лучше кормят, чем в рядах ВСУ.