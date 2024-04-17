В США заявили о подготовке помощи Украине в виде займов

Спикер Палаты представителей США Джонсон предложил Украине помощь в виде займов

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил Украине военную помощь в виде системы займов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Джонсон заявил в среду, что текст четырех законопроектов, предоставляющих помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону, будет подан "в ближайшее время сегодня", а четвертый будет содержать "другие меры по противостоять России, Китаю и Ирану"», — отмечается в материале издания.

Кроме того, Палата представителей готовит отдельный законопроект о безопасности границ и борьбе с нелегальной миграцией. Предполагается, что голосование за его окончательный вариант состоится 20 апреля.

Ране Джонсон отказался уходить с поста вопреки призывам конгрессменов к его отставке. Позиция политика объясняется его поддержкой экс-президентом США Дональдом Трампом, что должно сказаться на позиции радикально настроенных республиканцев.