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18:58, 17 апреля 2024Мир

В США заявили о подготовке помощи Украине в виде займов

Спикер Палаты представителей США Джонсон предложил Украине помощь в виде займов
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил Украине военную помощь в виде системы займов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Джонсон заявил в среду, что текст четырех законопроектов, предоставляющих помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону, будет подан "в ближайшее время сегодня", а четвертый будет содержать "другие меры по противостоять России, Китаю и Ирану"», — отмечается в материале издания.

Кроме того, Палата представителей готовит отдельный законопроект о безопасности границ и борьбе с нелегальной миграцией. Предполагается, что голосование за его окончательный вариант состоится 20 апреля.

Ране Джонсон отказался уходить с поста вопреки призывам конгрессменов к его отставке. Позиция политика объясняется его поддержкой экс-президентом США Дональдом Трампом, что должно сказаться на позиции радикально настроенных республиканцев.

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      Максим Габриелян
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