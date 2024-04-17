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19:56, 17 апреля 2024Экономика

В ЦБ заявили о замедлении роста цен в десятках регионов России

ЦБ: инфляция замедлилась в 49 российских регионах по итогам марта

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам марта 2024 года темпы роста потребительских цен замедлились в общей сложности в 49 российских регионах. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Как отметили в регуляторе, самое значительное замедление инфляции за этот период времени было зафиксировано в Сибирском федеральном округе. Что касается категорий продукций, то в ряде российских регионов в марте существенно снизились цены на овощи и фрукты, уточнили в ЦБ.

В свою очередь, наибольшие темпы роста потребительских цен эксперты зафиксировали в Северо-Кавказском федеральном округе. В целом по России инфляция в годовом выражении в значительной степени затронула медицинские товары, цветы, ювелирные изделия, а также мясную и молочную продукцию. В то же время в среднем по стране темпы роста потребительских цен в марте практически не изменились и составили 7,72 процента, заключили в регуляторе.

Ранее в ЦБ сообщили о снижении инфляционных ожиданий россиян до 11 процентов в начале апреля 2024 года. В сравнении с мартом показатель снизился на 0,5 процентного пункта (п.п.). В итоге инфляционные ожидания граждан фактически вернулись на уровень июля 2023 года (11,1 процента).

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      Анатолий Акулов
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