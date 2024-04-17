В ВСУ заявили о риске обвала фронта летом

Politico: офицеры ВСУ опасаются обвала фронта предстоящим летом

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что линия обороны может рухнуть предстоящим летом. Об этом они заявили Politico на условиях анонимности.

Отмечается, что это произойдет, когда обладающая большей численностью и готовностью Россия начнет наступление. Собеседники издания опасаются, что решимость ВСУ сопротивляться ослабнет, а моральных дух солдат будет подорван из-за острой нехватки припасов. «Запад не смог предложить то, что необходимо, и это, в свою очередь, подрывает волю Украины делать то, что от нее требуется», — говорится в статье.

Автор материала напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, который признал, что Киев пытается найти «способ не отступать».

Ранее офицеры ВСУ заявили о мрачной картине на поле боя с Россией. По их словам, у сейчас нет ничего, что могло бы помочь Украине на поле боя с Россией.