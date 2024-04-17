В Запорожье двое мужчин попытались продать две противотанковые мины и попались

В Мелитополе задержаны двое жителей за попытку продать две противотанковые мины

В Мелитополе Запорожской области сотрудники полиции и ФСБ задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконном обороте боеприпасов. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, поимка подозреваемых состоялась во время оперативного эксперимента, когда фигуранты попытались продать две противотанковые мины со взрывателями. Выяснилось, что один из них ранее уже был судим. Боеприпасы были изъяты и отправлены на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение запорожской полиции.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам преступной группировки, занимавшейся подпольной торговлей оружием.