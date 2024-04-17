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01:28, 17 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье выступили против приглашения представителей Украины на ЗАЭС

Рогов: представители Украины могут стать корректировщиками ударов по ЗАЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов выступил против приглашения представителей Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он объяснил в разговоре с РИА Новости, что каждый из них может стать корректировщиком ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции.

«Что на ЗАЭС будет оценивать официальный Киев? Попадание любых представителей режима Зеленского на атомную станцию чревато только корректировкой ударов по АЭС со стороны ВСУ и совершением новых терактов в отношении станции и ее работников», — предупредил Рогов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство не собирается скрывать данные о чьей-либо причастности к обстрелам АЭС, но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства. Он подчеркнул, что МАГАТЭ не будет скрывать чего-либо.

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      Маргарита Пименова
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