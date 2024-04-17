Россиянам дали совет насчет вложений в валюту

Экономист Беляев назвал доллар более предпочтительным для вложений, чем юань

Удешевление рубля по отношению к юаню указывает на то, что рубль теряет в своих фундаментальных значениях по отношению к другим валютам, но это не означает, что в них выгодно инвестировать, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О целесообразности вложений в юань на фоне его роста он высказался в беседе с «Лентой.ру».

В среду, 17 апреля, курс юаня во время открытия торгов на Московской бирже поднялся до 13 рублей впервые с 7 декабря 2023 года.

Происходит ползучее удешевление рубля по отношению к другим валютам

Аналитик напомнил, что курс одной валюты по отношению к другой определяется общей эффективностью экономики. С его слов, снижение рубля по отношению и к доллару, и к евро, и к юаню означает, что российская экономика недостаточно эффективна, несмотря на ее темпы роста. По его мнению, это связано с тем, что она фактически замыкается на военно-промышленном комплексе, который не участвует в общем экономическом обороте.

Кроме того, российская экономика работает в затрудненном режиме из-за жесткой денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, тоже негативно отражается на курсе, отметил Беляев. «Все эти рассуждения насчет того, что денежно-кредитная политика способствует укреплению валюты — это непонимание курсообразования. Решение об обязательной продаже валютной выручки только сглаживает конъюнктурные колебания, но не оказывает воздействия на формирование базового курса и тенденции, как и все остальное», — добавил он.

В последнее время наблюдается ползучее снижение курса рубля по отношению к доллару и евро, в последнее время оно даже ускорилось, рассказал собеседник «Ленты.ру». Но особенно тревожным он счел снижение курса национальной валюты по отношению к юаню, так как это государственно-регулируемая валюта, где конъюнктурные факторы действуют в меньшей степени.

Поэтому удешевление рубля по отношению к юаню указывает на то, что рубль действительно теряет в своих фундаментальных значениях по отношению к другим валютам. В каких-то краткосрочных моментах может быть противоположное движение курса в паре доллар-рубль, например, это от конъюнктурных факторов зависит, но в более-менее долгосрочном аспекте, если курс снижается, то он снижается по отношению ко всем валютам: и юаню, и доллару, и евро Михаил Беляев экономист

Доллар более предпочтителен для вложений, чем юань

Большинство людей по инерции продолжают полагать, что иностранная валюта — это какой-то защитный актив, но нужно учитывать текущую ситуацию, обратил внимание эксперт. Так, сегодня есть другие инструменты, которые наиболее предпочтительны по своей доходности. В частности, банковские вклады сейчас дают больший доход, чем курсовая разница между рублем и какой-то другой валютой.

«Рубль удешевляется, но все-таки пока еще медленными темпами. Кроме того, статистика подтверждает, что рубль удешевляется по отношению к юаню более медленными темпами, чем по отношению к доллару, а значит, доллар является даже более предпочтительной валютой для вложения, чем юань», — заключил экономист.

Ранее эксперты Центрального Банка России спрогнозировали дальнейший рост интереса россиян к юаню. По мнению специалистов, для роста объема кредитования в валютах дружественных стран банки активно предлагали долгосрочные вклады, в результате чего в конце 2023 года наблюдался рост ставок по юаневым вкладам.