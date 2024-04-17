Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:35, 17 апреля 2024Экономика

Россиянам дали совет насчет вложений в валюту

Экономист Беляев назвал доллар более предпочтительным для вложений, чем юань
СюжетКурс доллара:

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Удешевление рубля по отношению к юаню указывает на то, что рубль теряет в своих фундаментальных значениях по отношению к другим валютам, но это не означает, что в них выгодно инвестировать, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О целесообразности вложений в юань на фоне его роста он высказался в беседе с «Лентой.ру».

В среду, 17 апреля, курс юаня во время открытия торгов на Московской бирже поднялся до 13 рублей впервые с 7 декабря 2023 года.

Происходит ползучее удешевление рубля по отношению к другим валютам

Аналитик напомнил, что курс одной валюты по отношению к другой определяется общей эффективностью экономики. С его слов, снижение рубля по отношению и к доллару, и к евро, и к юаню означает, что российская экономика недостаточно эффективна, несмотря на ее темпы роста. По его мнению, это связано с тем, что она фактически замыкается на военно-промышленном комплексе, который не участвует в общем экономическом обороте.

Материалы по теме:
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду. Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду.Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
10 марта 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

Кроме того, российская экономика работает в затрудненном режиме из-за жесткой денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, тоже негативно отражается на курсе, отметил Беляев. «Все эти рассуждения насчет того, что денежно-кредитная политика способствует укреплению валюты — это непонимание курсообразования. Решение об обязательной продаже валютной выручки только сглаживает конъюнктурные колебания, но не оказывает воздействия на формирование базового курса и тенденции, как и все остальное», — добавил он.

В последнее время наблюдается ползучее снижение курса рубля по отношению к доллару и евро, в последнее время оно даже ускорилось, рассказал собеседник «Ленты.ру». Но особенно тревожным он счел снижение курса национальной валюты по отношению к юаню, так как это государственно-регулируемая валюта, где конъюнктурные факторы действуют в меньшей степени.

Поэтому удешевление рубля по отношению к юаню указывает на то, что рубль действительно теряет в своих фундаментальных значениях по отношению к другим валютам. В каких-то краткосрочных моментах может быть противоположное движение курса в паре доллар-рубль, например, это от конъюнктурных факторов зависит, но в более-менее долгосрочном аспекте, если курс снижается, то он снижается по отношению ко всем валютам: и юаню, и доллару, и евро

Михаил Беляевэкономист

Доллар более предпочтителен для вложений, чем юань

Большинство людей по инерции продолжают полагать, что иностранная валюта — это какой-то защитный актив, но нужно учитывать текущую ситуацию, обратил внимание эксперт. Так, сегодня есть другие инструменты, которые наиболее предпочтительны по своей доходности. В частности, банковские вклады сейчас дают больший доход, чем курсовая разница между рублем и какой-то другой валютой.

«Рубль удешевляется, но все-таки пока еще медленными темпами. Кроме того, статистика подтверждает, что рубль удешевляется по отношению к юаню более медленными темпами, чем по отношению к доллару, а значит, доллар является даже более предпочтительной валютой для вложения, чем юань», — заключил экономист.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024
«Мы оказались в плюсе на 17 миллионов рублей» Россияне научились зарабатывать на убитых квартирах. В чем их секрет?
«Мы оказались в плюсе на 17 миллионов рублей»Россияне научились зарабатывать на убитых квартирах. В чем их секрет?
31 марта 2024

Ранее эксперты Центрального Банка России спрогнозировали дальнейший рост интереса россиян к юаню. По мнению специалистов, для роста объема кредитования в валютах дружественных стран банки активно предлагали долгосрочные вклады, в результате чего в конце 2023 года наблюдался рост ставок по юаневым вкладам.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      Верховный суд отменил апелляционное решение по делу российского профессора

      VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку

      Более тысячи человек обратились к врачам из-за паводка в российском регионе

      Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

      Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

      Группу «Би-2» покинул один из участников

      Режим опасности БПЛА в российском регионе продлился больше девяти часов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше