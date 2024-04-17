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09:32, 17 апреля 2024Из жизни

Женщина с бородой рассказала о любви мужа к ее внешности

Daily Mirror: женщина из ЮАР рассказала, что муж любит ее бороду

Фото: Almos Bechtold / Unsplash

Жительница ЮАР отрастила бороду. Об этом пишет Daily Mirror.

26-летняя Саво Мгинки испытывала неуверенность из-за волос на лице на протяжении десяти лет. Уже в 16 лет Мгинки стала замечать темные волосы на щеках, к 18 у нее начали расти усы и борода, а с 21 года ей приходилось бриться несколько раз в неделю, особенно в тех случаях, если нужно было пойти куда-то. Когда Мгинки не брилась, люди часто смеялись над ней и показывали пальцем.

Однако необычная внешность не помешала женщине встретить любовь. Муж Мгинки полюбил ее такой, какая она есть, убедил ее прекратить бриться и позволить бороде отрастать. «Он правда сказал мне отпустить волосы на лице, потому что не видит в этом ничего странного или смешного. На ранних этапах нашего брака, когда мы хотели пойти куда-нибудь пообедать или поужинать, он не мог сделать мне сюрприз, потому что знал, что если я не сбрею бороду в тот день, то мы просто возьмем что-нибудь навынос. Но он всегда был сторонником того, чтобы я любила и принимала себя целиком», — рассказала Мгинки. Дополнительной причиной прекратить бриться стало еще и то, что бритье вызывало у женщины раздражение на коже.

В конце концов женщина научилась спокойно относиться к комментариям и косым взглядам. Теперь она лишь срезает слишком длинные волосы на лице при помощи триммера. Мгинки считает своей миссией продемонстрировать женщинам с подобными особенностями, что можно любить себя и быть счастливой и тогда, когда ты не соответствуешь общепринятым стандартам красоты.

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Избыточный рост терминальных волос по мужскому типу на лице у детей и женщин обычно называют гирсутизмом. Терминальные волосы, в отличие от пушковых, — темные, жесткие и длинные. Гирсутизм обычно развивается спонтанно в связи с другими заболеваниями. Прогноз зависит от причины заболевания и эффективности лечения.

Ранее сообщалось о женщине с бородой из Великобритании, которая перестала бриться из-за травли в сети. Так она решила ответить тем, кто не понимает, что гирсутизм вызван проблемами со здоровьем.

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      Антонина Черташ
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