Минобороны: войска заняли более выгодные позиции на трех направлениях

Подразделения российской армии улучшили позиции на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, а также улучшили положение на южнодонецком и авдеевском направлениях.

Совокупные суточные потери противника на указанных направлениях составили до 860 человек, отметили в военном ведомстве. Помимо этого, украинские войска понесли потери в военной технике. Так, на южнодонецком направлении была уничтожена британская артиллерийская установка AS-90 «Braveheart». Там же были поражены три склада боеприпасов.

18 апреля российское военное ведомство сообщило о перехвате десятков снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, выпущенных Вооруженными силами Украины. Помимо этого, были уничтожены две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 251 беспилотник.