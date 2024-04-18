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10:20, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

Ведущий прогноза погоды испугал пользователей сети поведением в прямом эфире

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Ведущий прогноза погоды на радиостанции BBC Radio 4 Саймон Кинг испугал пользователей сети своим поведением в прямом эфире. В сообщениях, опубликованных в соцсети X (бывшая Twitter), они интересовались, что случилось с журналистом.

14 апреля Кинг испытал трудности с дыханием, когда зачитывал прогноз погоды в прямом эфире BBC Radio 4. Слушатели радио выразили беспокойство по поводу состояния журналиста. «С Саймоном Кингом все в порядке? Позор, что никто не взялся за чтение прогноза вместо него!» — написал пользователь под ником Maz. «Я надеюсь, что с метеорологом Саймоном Кингом все в порядке. Сегодня без пяти восемь утра у него был такой голос, как будто у него были проблемы с дыханием», — отметил пользователь Paul Kay.

Позднее Кинг в разговоре с британской газетой The Telegraph сообщил, что с ним все в порядке. По его словам, он дышал с трудом в эфире, поскольку перед этим пробежался по лестнице. «К счастью, это была не более чем беготня, мне нужно было вовремя добраться до студии по огромному лестничному пролету», — объяснил ведущий прогноза погоды.

Ранее сообщалось о том, что ведущая прогноза погоды на британском канале «Би-би-си» Би Такер случайно оговорилась в прямом эфире. Ее ошибка рассмешила пользователей сети.

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      Олег Давыдов
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