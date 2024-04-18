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00:45, 18 апреля 2024Россия

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Белгорода

Мэрия: на территории Белгорода объявили опасность атаки беспилотников

Фото: David W Cerny / Reuters

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Белгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Вечером 17 апреля в Белгороде и Белгородской области запустили сирену ракетной опасности.

Ранее российские дежурные средства противовоздушной обороны вечером в среду, 17 апреля, сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородской областью. По предварительным данным, в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины никто не пострадал.

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      Марина Совина
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