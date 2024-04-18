Недостаточно высокие итоги выборов поддерживающей Киев партии Хорватии объяснили

Политолог Топорнин: итоги выборов в парламент Хорватии не повлияют на Украину

Недостаточно высокий результат на парламентских выборах в Хорватии поддерживающей Украину партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) не скажется на помощи Киеву, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об итогах голосования.

Хорватия — это не определяющая страна, не лицо ЕС, лицо НАТО. Это маленькая страна, бывшая югославская республика с минимальным населением, с минимальными экономическими военными возможностями. Сами они вряд ли способны настолько сильно поддерживать Украину, что это каким-то образом может сказаться на поле боя. Не нужно это преувеличивать Николай Топорнин политолог

«Кардинального изменения в расстановке политических сил в Хорватии не произошло. В парламенте теперь одна партия не сможет формировать правительство. "Хорватскому демократическому содружеству" придется искать союзников. Им нужно еще примерно 15-16 мест, чтобы получить большинство. Самое важное, наверное, в ходе этих выборов в том, что какие-то радикальные партии, которые обычно всегда привлекает наше внимание, себя в Хорватии особо не проявляют. Тут никакого поворота вправо или поворота к радикализму "выйдем из ЕС или что-то такое еще сделаем". Такого нет в Хорватии», — объяснил политолог.

По итогам прошедших парламентских выборов консервативная партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), возглавляемая премьер-министром страны Андреем Пленковичем , одержала победу. При этом ей не удалось занять большинство мест в парламенте, они получили 60 мандатов из 151. Теперь политической силе будет нужно формировать коалицию и объединяться с другими партиями.