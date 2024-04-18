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09:46, 18 апреля 2024Россия

Дверь в квартиру пожилой россиянки загорелась после записки с одним посылом

Дверь в квартиру петербурженки и ее дочери загорелась из-за записки о долге
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге дверь в квартиру пожилой женщины и ее 30-летней дочери загорелась после записки с одним посылом. В тексте говорилось о долге. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, все произошло в Клочковом переулке. Ночной пожар застал дома россиянку и ее взрослую дочь. Возгорание началось ближе к 4 утра — пожарным удалось оперативно потушить дверь.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Неизвестные подложили к входу в жилище автомобильную покрышку, набитую скомканной бумагой, и подожгли.

Запах гари проник в квартиру и поднял с кроватей владелиц. Женщина обвинила в пожаре коллекторов, которые перед этим расписали ей дверь с требованием отдать долги. Деньги занимал ее муж. Петербурженка допустила, что денежные средства начнут требовать с нее.

Ранее сообщалось, что в удмуртском городе Глазов мужчина из-за ревности поджег кровать с женой и сгорел.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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