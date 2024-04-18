ФСБ и МВД провели в Крыму операцию против членов неонацистской «Белой Масти»

В Крыму силовики задержали 12 неонацистов из «Белой Масти»

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД провели операцию по пресечению деятельности членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая Масть», задержаны 12 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Оперативные мероприятия были проведены ряде городов полуострова: Ялте, Севастополе, Симферополе, Керчи и Евпатории. В результате обысков по месту жительства задержанных силовики нашли оружие, ножи, кастеты, литературу экстремистского содержания, а также одежду и флаги со свастикой и нацистскими лозунгами.

Кроме этого, в телефонах подозреваемых есть переписка с представителями запрещенных в России украинских террористических организаций «Русский добровольческий корпус», Wotan Jugend и «Азов».

Ячейку неонацистов в Крыму создал сбежавший в Грузию 24-летний Михаил Мауров. В ближайшее время в отношении ее членов будет возбуждено уголовное дело по статьям об создании террористической организации, публичных призывах к экстремизму и демонстрации экстремистской символики.

Осенью 2023 года МВД также сообщало о задержании лидеров группировки «Белая масть» за подготовку серии преступлений против интересов России.