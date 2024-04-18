Генсек НАТО заявил об отсутствии немедленной угрозы альянсу со стороны России

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не видит немедленной угрозы со стороны России

У НАТО нет данных о подготовке Россией нападения на одного из членов блока, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«У нас нет указаний о какой-либо немедленной угрозе для какого-либо государства-члена. Причина заключается в том, что НАТО — сильнейший альянс в истории», — ответил он на вопрос о предполагаемом нападении России на НАТО.

Ранее командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что странам НАТО необходимо «надежно удержать» Россию от нападения на альянс на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону.