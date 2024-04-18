Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 18 апреля 2024Мир

Генсек НАТО заявил об отсутствии немедленной угрозы альянсу со стороны России

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не видит немедленной угрозы со стороны России

Фото: Ciro De Luca / Reuters

У НАТО нет данных о подготовке Россией нападения на одного из членов блока, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«У нас нет указаний о какой-либо немедленной угрозе для какого-либо государства-члена. Причина заключается в том, что НАТО — сильнейший альянс в истории», — ответил он на вопрос о предполагаемом нападении России на НАТО.

Ранее командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что странам НАТО необходимо «надежно удержать» Россию от нападения на альянс на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Ким Чен Ына заметили на подаренном Путиным автомобиле

      Россиянка захотела уйти от сожителя и получила четыре удара ножом

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      В популярном городе Европы запретят строить отели ради борьбы с туризмом

      Звезда «Женского стендапа» сравнила пригород европейской столицы с Анапой

      В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг десяти метров

      Вокалист «Би-2» вспомнил о драках с первой женой

      ЕС выделит Украине миллиарды евро доходов от замороженных активов России

      Захарова нашла буйного больного в командовании силами обороны Эстонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше