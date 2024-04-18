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21:31, 18 апреля 2024Бывший СССР

Кулеба обещап проводить откровенные разговоры в G7

Кулеба обещал проводить откровенные разговоры в случае принятия Украины в G7
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Claudia Greco / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговоры в «Большой семерке» (G7) станут более откровенными, если в состав объединения войдет Киев. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Кулеба рассказал, что на встрече стран G7 один министр напомнил, что когда в составе объединения находилась Россия, участники «не имели таких откровенных разговоров в этом поле».

«На что я ему ответил: "Возьмите Украину в G7 и возобновите восьмерку, и тогда вас всегда будут откровенные разговоры"», — отметил министр.

Ранее главы Минфинов и ЦБ стран «Большой семерки» заявили, что приветствуют выдвинутые Евросоюзом предложения направить доходы от замороженных активов «в пользу Украины». Они также одобрили введенные Великобританией и США санкции против оборота российских недрагоценных металлов на биржах.

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      Марина Совина
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