Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 18 апреля 2024Россия

Глава Воронежской области обратился к жителям региона после атаки БПЛА

Глава Воронежской области Гусев попросил жителей не подходить к обломкам БПЛА

Фото: Максим Блинов / ТАСС

Глава Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщение губернатора опубликовано в Telegram.

Ночью Воронежская область была атакована украинским беспилотником и метеозондами.

Губернатор призвал жителей при обнаружении фрагментов беспилотника не приближаться и не трогать их. Он также посоветовал предупредить окружающих о возможной опасности и сообщить силовикам об обнаружении обломков беспилотника.

Ранее украинский беспилотник обнаружили в Тверской области. Летательный аппарат лежал в лесу с зимы и был случайно найден одним из местных жителей. Аппарат был начинен взрывчаткой. Его обезвредили прибывшие на место специалисты.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Пациенты клиники в Москве стали инвалидами после операций хирурга из Киева. Среди них — ученый и бывшая оперная певица

      «Адмирал Пантелеев» отстрелялся в Японском море

      В Орске возникли проблемы с водоснабжением

      Раскрыты секреты обустройства уютного домашнего офиса

      Фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» покажут в кинотеатрах

      Россиянка наказала банк за поступавшие ей в течение года звонки коллекторов

      Американский дрон заметили над Черным морем во время атаки на аэродром в Крыму

      Володин высказался о противниках закона об иноагентах

      Ведущий прогноза погоды испугал пользователей сети поведением в прямом эфире

      Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше