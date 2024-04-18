Хавьер Савиола станет гостем Okko в день матча «Реал Мадрид» — «Барселона»

Савиола станет экспертом студии Okko с Владимиром Стогниенко и Романом Гутцайтом

Хавьер Савиола, чемпион Испании и Аргентины, 21 апреля станет гостем студии Okko в Мадриде в день матча «Реал Мадрид» — «Барселона». Трансляция начнется в 21:00 по московскому времени и завершится через час после окончания Эль-Класико. Посмотреть передачу в прямом эфире можно в социальных сетях Okko Спорт, а также в сервисе Okko бесплатно за регистрацию.

В преддверии Эль-Класико, одного из главных событий в Ла Лиге, Хавьер Савиола вместе с Романом Гутцайтом вспомнит лучшие эпизоды культового противостояния и расскажет о годах, когда играл за «Барселону» и «Реал». Легендарный футболист расскажет об одноклубниках, которые связали жизни с клубами, — о Хави, тренирующем «Барселону», Деку, спортивном директоре «Каталонцев», Рафаэле Маркесе и Рауле, воспитывающих молодежные команды «Барсы» и «Реала».

Эль-Класико в Okko прокомментируют шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко и комментатор Артем Борисов. В прямом включении с «Сантьяго Бернабеу» они поделятся эмоциями от игры и впечатлениями от арены после реконструкции, а в московской студии Владислав Прусов и Александр Григорян разберут тактику «Реала» и «Барселоны».

После завершения матча Владимир Стогниенко присоединится к Хавьеру Савиоле и Роману Гутцайту, чтобы обсудить игру и интервью футболистов, а также проанализировать перспективы чемпионской гонки.

На YT-канале и в группе Okko Спорт ВК за 20 минут до стартового свистка начнется стрим, на котором известные болельщики «Реала» и «Барселоны» с Денисом Алхазовым в роли арбитра будут смотреть матч, параллельно играя в настольную игру по мотивам Эль-Класико и предлагая подписки новым пользователям.

«Эль-Класико еще никто не показывал настолько интересно. Хавьер Савиола в студии в Мадриде, прямые включения с "Сантьяго Бернабеу", эксперты в Москве, стрим на YT и ВК и, конечно, роскошный футбол — мы очень хотим, чтобы каждый зритель мог найти собственную причину посмотреть Эль-Класико 21 апреля вместе с Okko», — отметил Владимир Стогниенко.