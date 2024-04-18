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16:29, 18 апреля 2024Мир

Иран заявил об использовании устаревшего оружия для удара по Израилю

Tasnim: КСИР заявил об использовании устаревшего оружия для удара по Израилю

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран использовал устаревшее оружия для нанесения удара по Израилю, заявил командующий Воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде. Его цитирует агентство Tasnim.

«Мы атаковали сионистского противника (Израиль — прим. «Ленты.ру») с помощью старого вооружения и минимальных усилий», — сказал военный.

Ранее генерал командующий охраной и безопасностью ядерных центров Ирана КСИР Ахмед Хакталяб заявил, что иранские вооруженные силы готовы в любую минуту нанести удар по ядерным объектам Израиля. По словам Хакталяба, если Израиль решится нанести удар первым, иранская армия «начнет операцию, которая войдет в историю под названием "Искреннее обещание"».

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      Виктория Кондратьева
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