Иран заявил об использовании устаревшего оружия для удара по Израилю

Tasnim: КСИР заявил об использовании устаревшего оружия для удара по Израилю

Иран использовал устаревшее оружия для нанесения удара по Израилю, заявил командующий Воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде. Его цитирует агентство Tasnim.

«Мы атаковали сионистского противника (Израиль — прим. «Ленты.ру») с помощью старого вооружения и минимальных усилий», — сказал военный.

Ранее генерал командующий охраной и безопасностью ядерных центров Ирана КСИР Ахмед Хакталяб заявил, что иранские вооруженные силы готовы в любую минуту нанести удар по ядерным объектам Израиля. По словам Хакталяба, если Израиль решится нанести удар первым, иранская армия «начнет операцию, которая войдет в историю под названием "Искреннее обещание"».