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12:27, 18 апреля 2024Силовые структуры

Из тайника российского бизнесмена под раковиной похитили 7,5 миллиона рублей

В Петербурге неизвестный украл у мужчины 7,5 млн руб. из тайника под раковиной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге неизвестный украл у 57-летнего бизнесмена 7,5 миллиона рублей из тайника под раковиной. Об этом сообщает 78.ru.

Пострадавший обратился в полицию 17 апреля. Мужчина рассказал, что в его четырехкомнатную квартиру на Парадной улице с марта 2023 по март 2024 года забрался незнакомец, который обнаружил тайник и похитил сбережения.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Сразу же после этого правоохранители задержали около дома пострадавшего жителя Кингисеппа. Его допросили и отправили в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств.

Ранее Никольский районный суд Вологодской области приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 50-летнего мужчину, который украл деньги у участника специальной военной операции.

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      Варвара Митина
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