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17:55, 18 апреля 2024Россия

Кадыров раскрыл детали инцидента с задержанием в Дагестане главы МЧС Чечни

Кадыров о задержании в Дагестане главы МЧС Чечни: действия без объяснения причин
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Остановка и задержание в Дагестане главы МЧС Чечни Алихана Цакаева являются провокацией, все действия проводились без объяснения причин и невзирая на то обстоятельство, что чиновник не совершал грубого нарушения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — написал он.

Служебных документов и формы, по словам Кадырова, у Цакаева с собой не было, потому что он выехал на автомобиле в выходной день. Политик также отметил, что в случае, если бы глава МЧС был в своей генеральской форме, то сотрудники поста «побоялись бы даже посмотреть в его сторону».

О попытке задержания Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. При этом инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС.

Издание «Подъем» отмечало, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате машину остановили при помощью ежа — противоавтомобильного заграждения. Водителя выволокли из салона и положили лицом в асфальт. Документов у него с собой не оказалось.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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