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08:11, 18 апреля 2024Силовые структуры

Курсанта МЧС осудили на 21 год за изнасилование девочки и расправу над ней

В Железногорске суд дал 21 год курсанту МЧС, убившему и изнасиловавшему девушку

В Красноярском крае суд приговорил к 21 году лишения свободы 21-летнего жителя Железногорска, расправившегося с 16-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 131 («Изнасилование»), части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), части 2 статьи 105 («Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, с целью скрыть другое преступление»), части 1 и 2 статьи 158 («Кража»), части 1 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») и части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с юноши три миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

Речь идет о курсанте академии МЧС Евгении Анисифорове, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Красноярского края. 31 июля 2022 года он напал на незнакомку на берегу Кантатского водохранилища около парка «Культуры и отдыха им. С.М. Кирова» в Железногорске. Осужденный избил ее камнем и кулаком по голове. Когда несовершеннолетняя потеряла сознание, он перенес ее в кусты и изнасиловал. Затем фигурант решил, что лишил девочку жизни, поэтому накрыл ее одеждой и засыпал тело песчано-гравийной смесью. Однако позже выяснилось, что потерпевшая не выжила в результате механической асфиксии.

До этой трагедии 7 июля Анисифоров на пляже Кантатского водохранилища напал на 19-летнюю девушку. Он ударил ее по голове, но пострадавшей удалось убежать. А 14 июля там же он похитил четыре телефона, оставленные в личных вещах горожанами.

В СКР отметили, что в ходе расследования этого дела было проведено более двух тысяч судебных молекулярно-генетических экспертиз в ходе которых на причастность к совершению преступления было проверено десять тысяч мужчин.

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      Екатерина Кашурникова
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