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15:41, 18 апреля 2024Силовые структуры

Москвича задержали за покушение на пожилого отца

В Москве сын попытался убить пожилого отца стеклянной бутылкой

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве 35-летний мужчина попытался расправиться с 64-летним отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 апреля мужчина в квартире дома на улице Артамонова поссорился с отцом. Он ударил его стеклянной бутылкой по голове, а затем острым горлышком стал наносить удары по телу. Потерпевшего госпитализировали, его удалось спасти.

Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Они уже осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления, назначив ряд экспертиз. Сейчас задержанного доставили в подразделение столичного СК, его допрашивают.

Ранее стало известно, что в Челябинской области суд приговорил к 23 годам лишения свободы 37-летнего жителя города Сим, надругавшегося над 11-летней подругой дочери и забившего ее до смерти.

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      Екатерина Кашурникова
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