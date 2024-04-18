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10:02, 18 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 23 года за расправу над 11-летней подругой дочери

В Челябинской области суд дал 23 года мужчине, убившему 11-летнюю подругу дочери

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил к 23 годам лишения свободы 37-летнего жителя города Сим, надругавшегося над 11-летней подругой дочери и забившего ее до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б», части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), части 3, статьи 30, пункта «б», части 4 статьи 131 («Покушение на изнасилование») и пунктов «в,д,к», части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного один миллион рублей в пользу матери пострадавшей.

По данным ведомства, вечером 9 июля 2023 года пьяный мужчина вывез подругу дочери в лес. Там он домогался ее, а потом избил и несколько раз ударил ножом. Девочка не выжила.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил к 21 году лишения свободы 21-летнего жителя Железногорска, расправившегося с 16-летней девочкой.

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      Екатерина Кашурникова
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