Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:40, 18 апреля 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Метеоролог Позднякова посоветовала не ждать тепла в Москве в выходные

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Температура воздуха в столице в выходные 20 и 21 августа будет выше, чем в конце рабочей недели. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Днем в пятницу, 19 апреля, температура будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла. По словам метеоролога, в пятницу днем ожидаются дожди, местами сильные грозы с порывистым ветром. Ночью в субботу, 20 апреля, существенных осадков уже не ожидается, за исключением небольших дождей днем, рассказала синоптик.

Позднякова посоветовала не ждать тепла в Москве в выходные. Ночью в субботу минимальная температура в столице составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области — от плюс 2 до плюс 5 градусов. Ночью сохранятся порывы ветра до 12-15 метров в секунду. В дневные часы температура составит плюс 10-12, в области — плюс 7-12 градусов.

В воскресенье днем станет немного теплее, чем в субботу. В Москве воздух прогреется до 12-14 градусов, что немного выше климатической нормы. При этом из-за достаточно сильного ветра (до 12-14 метров в секунду), по ощущениям температура будет не больше 10 градусов.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что в четверг, 18 апреля, на Москву обрушится мощный циклон «Гори». Дожди придут в столицу в ночь на 19 апреля и продолжатся всю пятницу. В ночные часы прогнозируется гроза. За сутки в городе выпадет от 50 до 70 процентов месячной нормы осадков. Ожидается ветер порывами до 25 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Раскрыто праздничное меню москвичей

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      В США заявили об отступлении ВСУ из-за ударов авиабомбами

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния

      Папарацци засняли 43-летнюю Жизель Бюндхен в откровенном наряде

      Ракетный корабль «Буря» выполнил испытательные стрельбы

      Еще одна западная компания решила уйти из России

      Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

      В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше