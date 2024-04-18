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22:43, 18 апреля 2024Бывший СССР

На Украине осужденных начнут направлять сразу на линию фронта

Минюст Украины сообщил, что осужденных будут направлять сразу на линию фронта

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава Минюста Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада» рассказал, что осужденных граждан начнут направлять сразу на линию фронта, чтобы избежать их бегства. Он уточнил, что у них не будет возможности проходить службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу.

«Осужденные будут служить в отдельных подразделениях, служить, к примеру, в западных регионах Украины — это невозможно. Точно это будут подразделения, которые находятся на линии фронта или вблизи нее», — заявил министр.

По его словам, направленные на фронт осужденные станут «условно свободными гражданами», устроившимися на службу в ВСУ. Он добавил, что уклонистам будет грозить новый срок.

Малюська также отметил, что властям выгодно отправлять на передовую осужденных за убийство, потому что такие люди умеют отнимать жизни.

Ранее стало известно, что Украина продолжает отказываться от исполнения просьб со стороны США, которые призывают Киев прекратить атаковать объекты инфраструктуры, находящиеся на территории России.

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      Марина Совина
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