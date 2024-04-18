Премьер Нетаньяху заявил об экзистенциальной угрозе перед Израилем

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас страна стоит перед экзистенциональной угрозой. Слова политика приводит РИА Новости.

В штаб-квартире службы внешней разведки «Моссад» Нетаньяху заявил об экзистенциальной угрозе перед Израилем и подчеркнул, что государству требуется единство граждан. По его словам, страна обязана победить террористическую ось в секторе Газа, освободить заложников, а также отразить исходящую от Ирана угрозу.

«Нации распадаются... не от внешнего давления, а прежде всего из-за внутреннего раскола. Он должен исчезнуть прямо сейчас, потому что мы стоим перед экзистенциальной угрозой, а при экзистенциальной угрозе мы объединяем силы, а не разделяем их», — подчеркнул он.

Ранее Нетаньяху заявил о самостоятельных решениях по обороне. «Мы будем принимать свои собственные решения. Израиль сделает все необходимое для самообороны», — подчеркнул он.