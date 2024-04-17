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18:14, 17 апреля 2024Мир

Премьер Израиля заявил о самостоятельных решениях по обороне

Нетаньяху: Израиль ценит советы союзников, но решения примет самостоятельно

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль ценит советы зарубежных партнеров, но решения по обороне примет самостоятельно. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает CNN.

«Я благодарю наших друзей за поддержку защиты Израиля. У них также есть всевозможные предложения и советы, я ценю это, но хочу прояснить: мы будем принимать свои собственные решения. Израиль сделает все необходимое для самообороны», — сказал политик.

Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась с тем, как ответит на удар, однако все еще выбирает время нанесения ответной атаки. Кроме того, Израиль рассматривает проведение кибератаки и введение санкций против иранского Корпуса стражей исламской революции.

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      Семен Александров
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