Оппозиция Грузии заявила о подготовке перед вторым чтением закона об иноагентах

Оппозиция Грузии взяла паузу перед вторым чтением законопроекта об иноагентах

Оппозиция Грузии заявила о взятии паузы и подготовке к акциям протеста, чтобы не допустить принятия законопроекта об иноагентах во втором чтении, передает ТАСС.

«Несмотря на то что "Грузинская мечта" (правящая партия Грузии — прим. «Ленты.ру») приняла в первом чтении "российский закон", главная битва еще впереди», — говорится в совместном заявлении политических организаций.

Документ подписали бывшая правящая партия «Единое национальное движение», «Лело для Грузии», «Дроа», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи — больше свободы».

Политические силы, обозначив свое прозападное демократическое направление и важность полной координации и мобилизации ко дню рассмотрения закона во втором чтении, заявили, что законопроект не должен быть принят.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о своем решении наложить вето на принятый парламентом в первом чтении законопроект об иноагентах, если он будет принят депутатами в третьем чтении.