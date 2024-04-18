Мужчина решил разыграть жену и столкнулся с неожиданным последствием

Пользовательница Reddit с ником Dry_Cellist2768 поделилась историей о том, как муж решил разыграть ее и в результате столкнулся с неожиданным для себя последствием. По словам женщины, она не считает себя виноватой в том, что произошло после шутки супруга.

Авторша поста рассказала, что недавно они с мужем отправились кататься на лодке. «Мы просто отдыхали и разговаривали (...). Внезапно мой муж стал очень серьезным и сказал: "Детка, мне очень жаль, но я должен тебе признаться. Мне очень жаль, пожалуйста, прости меня, я тебе изменил"», — вспомнила женщина.

Слова супруга ранили и разозлили рассказчицу, и она в ярости выбросила обручальное и помолвочное кольца в воду. «Я даже не знаю, зачем я это сделала, это просто было первое, что пришло мне в голову», — отметила она. Поступок женщины стал неожиданностью для мужа. Он объяснил, что это был розыгрыш, и назвал ее идиоткой за то, что она выбросила кольца.

«Мы спорим уже несколько дней. Он говорит, что я плохой человек, а я говорю, что он плохой человек, и я понятия не имею, кто из нас прав. Да, я выбросила в воду кольца (...), и мы никогда их больше не найдем, но он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что изменил мне. Я расстроена из-за своих колец. Я извинилась за то, что выбросила их. Но я просто не чувствую себя плохим человеком», — заключила она.

Большинство пользователей встали на сторону авторши поста. «Спросите у своего мужа, что смешного в том, чтобы заставить человека испытывать эмоциональную боль. Пусть он объяснит подробно, что он видит в этом смешного», «Я тоже была замужем за человеком, который устраивал розыгрыши. Затем я сходила к психологу и узнала, что тот, кто над вами смеется, на самом деле не любит вас», — написали они.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей, как она подала на развод. По словам женщины, болеющей раком, причиной стал один вопрос ее мужа.