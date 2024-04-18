Путин поинтересовался здоровьем раненного ножом российского губернатора

Путин провел встречу с раненым губернатором Чибисом и спросил о его здоровье

Президент России Владимир Путин провел встречу с раненным ножом губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поинтересовался его здоровьем. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте Кремля.

«Как себя чувствуете?» — спросил Чибиса российский лидер. Глава региона ответил Путину, что уже находится на рабочем месте.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда он выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. Как стало известно, на губернатора напал 42-летний Александр Быданов, который ранил политика ножом в живот.

Полицейским задержанный объяснил, что хотел расправиться с главой Мурманской области, потому что он ему не нравился как политик.