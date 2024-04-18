Раскрыты секреты обустройства уютного домашнего офиса

После вынужденной самоизоляции многие люди продолжили работать из дома, однако для эффективной и комфортной работы необходимо создать подходящее пространство, рассказала основательница архитектурно-строительного бюро Flats Design Евгения Матвеенко. В комментарии для «Ленты.ру» архитектор раскрыла секреты обустройства уютного домашнего офиса.

То, каким должно быть рабочее домашнее место, зависит от сферы деятельности. Например, блогеру требуется много места для камер и осветительной техники, для психолога идеально подойдет минималистичный и изолированный кабинет. Но, несмотря на разные требования, существуют универсальные правила организации рабочего пространства, сказала Матвеенко.

Первым делом она рекомендовала тщательно выбирать стол и стул. Они должны быть максимально удобными и эргономичными, чтобы человек избежал риска развития проблем с позвоночником и зрением.

Колени, как и ступни, должны располагаться под прямым углом к полу, туловище по отношению к бедрам также должно находиться в перпендикулярном положении. Спинка у стула должна быть сплошной с регулируемым валиком под поясницу. Стол должен быть достаточного размера и комфортным по высоте, чтобы не отекали руки после длительной работы

Евгения Матвеенко дизайнер

Важную роль в оформлении хоум-офиса играет освещение, продолжила собеседница «Ленты.ру». В идеале оно должно быть многоточечным, чтобы свет равномерно разливался по всему рабочему помещению. Так удастся снять лишнее напряжение в глазах.

Архитектор рекомендовала избегать обустройства домашнего рабочего места в проходной зоне: там постоянно будут присутствовать домочадцы, что в итоге помешает заниматься делами.

Напоследок Матвеенко рекомендовала добавить уюта в домашний офис. Сделать это, по ее заверению, можно с помощью штор-плиссе, картин, полок с декором, фотографий близких людей.

Ранее дизайнер и архитектор Евгения Матвеенко указала на ошибки, делающие небольшое жилье совсем маленьким. По ее словам, многие стараются придвинуть мебель вплотную к стенам, считая, что так в середине остается больше пространства.