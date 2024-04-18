Рособрнадзор допустил внесение изменений в экзамены для мигрантов

Рособрнадзор допустил внесение говорения в языковой экзамен для мигрантов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает целесообразным включить проверку устной речи в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что во время пребывания в России иностранным специалистам часто приходится вступать с россиянами в устную коммуникацию.

«На сегодняшний день устной части нет только в экзамене на получение разрешения на работу или патент, для остальных уровней проведения экзамена раздел «Говорение» предусмотрен», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что для включения проверки устной речи в экзамен будет необходимо внести изменения в положение о проведении тестирования. Также не исключено повышение проходного балла для получения вида на жительство и гражданства.

Ранее 10 апреля сообщалось, что фракция ЛДПР в Государственной Думе разработала законопроект, позволяющий аннулировать РВП и ВНЖ в России мигрантам за совершение правонарушений любой степени тяжести и наличие по ним неснятой и непогашенной судимости, а членам их семей — за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Сейчас подобная мера предусмотрена только за совершение мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений.