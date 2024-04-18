Россиянам раскрыли способы избежать лишних трат на отдыхе в Сочи

Россиянам посоветовали учитывать даты праздников при планировании отпуска в Сочи

При планировании отпуска в Сочи туристы совершают неочевидные ошибки, из-за которых стоимость отдыха растет. Способы избежать лишних трат на курорте в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла эксперт по индивидуальному туризму Рузана Анчек.

Отмечается, что при выборе отеля в Сочи многие путешественники не учитывают его географические особенности — город расположен на гористых склонах, поэтому перепады высот там достаточно большие. «В описании объекта может быть указано расстояние до моря 200 метров, но по факту вы можете обнаружить, что идти придется круто в гору», — пояснила Анчек.

В результате некоторым туристам приходится тратить деньги на такси, парковку и бензин. Чтобы сэкономить, эксперт посоветовала россиянам заранее изучать карту гостиницы и уточнять, как выглядит дорога до пляжа. Кроме того, Анчек порекомендовала следить за датами культурных мероприятий при планировании отпуска, ведь в период фестивалей и праздников стоимость проживания и услуг может дополнительно вырасти.

Также туристам стоит изучить прейскуранты на платных пляжах — отдых там может оказаться выгоднее, чем ежедневная аренда лежаков и зонтиков на бесплатных. «Не упускайте возможность посетить местные рынки, — добавила Анчек. — Цены там обычно приятно удивляют, а фрукты и другие продукты радуют качеством».

Из-за подорожавшего отдыха в Сочи и на других российских курортах путешественники стали активнее летать за границу. На фоне этого представители турбизнеса призвали власти ввести четкую классификацию отелей и номеров.

