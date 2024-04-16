Россияне полетели за границу из-за подорожавших курортов в стране

Эксперт Ахвердиева: правительству стоит установить верхнюю планку цен на отели

Российские туристы полетели за границу из-за подорожавших курортов в стране. Об этом в беседе с «360» заявила руководитель турагентства Fun&Sun «Беляево» Эльмира Ахвердиева.

Эксперт заявила, что в связи с этим правительству стоит перенять зарубежный опыт и ввести четкую классификацию отелей и номеров в зависимости от месторасположения и уровня услуг, а также установить верхнюю планку цен на них.

«В Европе на многие виды товаров и услуг устанавливают минимальные и максимальные расценки, — добавила она. — Нужно и у нас сделать так же, иначе отдых в России будет только дорожать».

При этом специалист подчеркнула, что контроль за туристическим бизнесом в России все-таки существует. По ее словам, каждый год перед началом лета Минэкономразвития вместе с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором проверяют цены курортов и выявляют недобросовестных туроператоров и отельеров.

Ранее в апреле сообщалось, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что за премиальные отели популярной курортной страны в летнем сезоне россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.