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15:44, 18 апреля 2024Россия

Российская студентка впала в кому после соревнований по жиму лежа

В Петербурге 20-летняя студентка впала в кому после соревнований по жиму лежа

Фото: UfaBizPhoto / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге 20-летняя студентка университета промтехдизайна впала в кому после соревнований по жиму лежа. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, девушка праздновала 20-летие — в свой юбилей она присоединилась к состязаниям по «русскому жиму лежа». Брат разъяснил, что студентка выступила на отлично и отправилась в раздевалку. Там ей стало плохо и она потеряла сознание.

У горожанки произошло кровоизлияние в мозг — случилась остановка сердца, ее сумели реанимировать. Сейчас за жизнь спортсменки продолжают бороться врачи, пояснил ее родственник.

Молодой человек отметил, что сестра с самого детства активна и увлекается сразу несколькими видами спорта.

Ранее сообщалось, что в Москве шестиклассница впала в кому после ссоры с отчимом из-за планшета.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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