СК Белоруссии задержал желавшего вступить в ряды ВСУ белоруса

«БелТА»: СК Белоруссии возбудил дело против желавшего вступить в ВСУ белоруса

Следственный комитет Белоруссии задержал и возбудил уголовное дело против жителя Марьиной Горки, который намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «БелТА».

По данным СК, фигурант дела пристально следил за действиями солдат ВСУ с начала проведения специальной военной операции и стал искать возможность принять участие в боевых действиях на Украине.

В марте 2023 года подозреваемый попытался пересечь границу Белоруссии и Украины, за что был привлечен к административной ответственности. После этого он написал в специализированный чат-бот в Telegram для желающих стать наемниками ВСУ, где ему предложили подорвать железнодорожные пути в обмен на украинское гражданство.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержало потенциального наемника, ему вменяется уголовное дело по статье приготовления к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании уголовного кодекса.

В начале апреля сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали 12 местных жителей, завербованных украинскими спецслужбами. Спецслужба узнала, что они должны были оборудовать схроны на территории республики и переправить туда взрывчатку.