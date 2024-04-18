Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:14, 18 апреля 2024Бывший СССР

СК Белоруссии задержал желавшего вступить в ряды ВСУ белоруса

«БелТА»: СК Белоруссии возбудил дело против желавшего вступить в ВСУ белоруса

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следственный комитет Белоруссии задержал и возбудил уголовное дело против жителя Марьиной Горки, который намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «БелТА».

По данным СК, фигурант дела пристально следил за действиями солдат ВСУ с начала проведения специальной военной операции и стал искать возможность принять участие в боевых действиях на Украине.

В марте 2023 года подозреваемый попытался пересечь границу Белоруссии и Украины, за что был привлечен к административной ответственности. После этого он написал в специализированный чат-бот в Telegram для желающих стать наемниками ВСУ, где ему предложили подорвать железнодорожные пути в обмен на украинское гражданство.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержало потенциального наемника, ему вменяется уголовное дело по статье приготовления к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании уголовного кодекса.

В начале апреля сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали 12 местных жителей, завербованных украинскими спецслужбами. Спецслужба узнала, что они должны были оборудовать схроны на территории республики и переправить туда взрывчатку.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве нелегальный мигрант зарезал байкера из-за парковки и сбежал. Его ищут силовики и мотоциклисты

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      43-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет стройности

      Поплавская обвинила популярных российских артистов в помощи ВСУ

      Захарова отчитала журналиста за заданный ей вопрос

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      СК Белоруссии задержал желавшего вступить в ряды ВСУ белоруса

      Москву накроет циклон «Гори»

      Россиян предупредили о риске роста отказов при денежных переводах

      Подозреваемый в расправе над россиянином из-за парковки задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше