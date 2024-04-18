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12:46, 18 апреля 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника, и сдался в плен. Что было в послании?

Бойцу ВСУ Погребняку сбросили записку с дрона, и он сдался в плен ВС РФ

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться в плен после того, как прочитал записку, сброшенную российским беспилотником. Двигаясь вслед за дроном, он вышел к позициям ВС России.

Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае, будешь убит". Так я вышел. Меня встретил дрон Российской Федерации. И я пошел за ним и сдался в плен

Евгений Погребнякпленный украинский военнослужащий

Украинский военный раскрыл полученное от командования задание

По словам Погребняка, украинское командование отправило его вместе с сослуживцами на «верную смерть» — им предстояло зайти в лесополосу поселка Урожайное в Донецкой народной республике, где регулярно идут обстрелы. Он добавил, что в ВСУ «воевать никто не хочет».

Ко мне [в российском плену] отнеслись хорошо. Дали попить, поесть, сигарет покурить. По-нормальному, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребята!

Евгений Погребнякпленный украинский военнослужащий

При этом, обращаясь к военнослужащим ВСУ, Погребняк заявил, что «гибнуть и воевать не за что». Он призвал украинских военных сдаваться, так как только это гарантирует им жизнь.

Ранее другой боец ВСУ заблудился и попал в плен к российским военным

Боец ВСУ Тарас Мельничук рассказал, что заблудился, пытаясь найти украинские позиции, и попал в плен к российским военным. По словам военнослужащего, ему приказали отнести две баклажки воды к украинским позициям, однако он не знал, где они находятся.

Мне сказали, что дадут проводника. Проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: "Иди". В результате я заблудился и вышел на позицию русских. Выбора не было, и я сдался

Тарас Мельничукпленный украинский военнослужащий

По мнению солдата, сдаться в плен было «к лучшему», так как воевать он «не хочет и не умеет», а также считает «эту войну бессмысленной». Мельничук также признался, что тоскует по мирными временам и считает, что конфликт следует прекратить.

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Десантники ВСУ массово сдались в плен на авдеевском направлении

Целое подразделение десантников ВСУ массово сдалось в плен в районе села Водяное в середине апреля. В российском Минобороны уточнили, что речь шла о девяти военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

По словам украинских десантников, командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи, как правило, ставили удаленно с помощью радиосвязи. «Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку», — заявил пленный военнослужащий Александр.

Пленный десантник Валерий в свою очередь пожаловался, что командиры бросают бойцов, а сами находятся в стороне. Также военные отметили плохое планирование, отсутствие профессиональной военной подготовки и подкрепления, когда оно было необходимо. Украинские военные призвали сослуживцев сложить оружие

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      Варвара Кошечкина
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