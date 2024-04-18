США обеспокоились возможностью захвата Киева российскими войсками

Экс-замглавы МО Флорнуа: ВС РФ могут взять Киев, если США лишат Украину помощи

Если США лишат Украину военной и финансовой помощи, то Вооруженные силы России (ВС РФ) могут в ближайшее время взять украинскую столицу Киев. Об этом газете The Hill заявила экс-замглавы Минобороны (МО) США Мишель Флорнуа.

«Украина удерживает оборону, несмотря на невероятные трудности, но если они не получат помощь в ближайшее время, Россия, скорее всего, захватит еще больше территорий, [ситуация] может даже дойти до того, что она снова станет реальной угрозой для столицы», — подчеркнула Флорнуа.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на западных военных представителей сообщило, что в США и Европе растут опасения, что российские войска добьются значительных успехов в ближайшие недели и прорвут линии фронта Украины. При этом Украина сталкивается с ежедневными обстрелами, которые выводят из строя энергетическую инфраструктуру из-за отсутствия систем противовоздушной обороны, а также наносят урон украинской армии.