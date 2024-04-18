В США и Европе выросли опасения из-за возможного прорыва российских войск

Bloomberg: в США и Европе опасаются прорыва российских войск на Украине

В США и Европе растут опасения, что российские войска добьются значительных успехов в ближайшие недели и прорвут линии фронта Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в этих странах.

«Растут опасения, что Россия может добиться серьезных успехов в ближайшие недели, прорвавшись через напряженные до предела украинские линии фронта», — сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией.

При этом Украина сталкивается с ежедневными обстрелами, которые выводят из строя энергетическую инфраструктуру из-за отсутствия систем противовоздушной обороны, а также наносят урон вооруженным силам республики. В связи с этим, отмечает агентство, в Киеве одобрили спорный закон о мобилизации.

Ранее Politico сообщило, что летом фронт может рухнуть из-за острой нехватки боеприпасов и падения морального духа в рядах ВСУ. Как отмечало издание, российская экономика, несмотря на санкции, осталась устойчивой и ставка Запада не оправдалась.