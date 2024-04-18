Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 18 апреля 2024Мир

В США и Европе выросли опасения из-за возможного прорыва российских войск

Bloomberg: в США и Европе опасаются прорыва российских войск на Украине

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В США и Европе растут опасения, что российские войска добьются значительных успехов в ближайшие недели и прорвут линии фронта Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в этих странах.

«Растут опасения, что Россия может добиться серьезных успехов в ближайшие недели, прорвавшись через напряженные до предела украинские линии фронта», — сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией.

При этом Украина сталкивается с ежедневными обстрелами, которые выводят из строя энергетическую инфраструктуру из-за отсутствия систем противовоздушной обороны, а также наносят урон вооруженным силам республики. В связи с этим, отмечает агентство, в Киеве одобрили спорный закон о мобилизации.

Ранее Politico сообщило, что летом фронт может рухнуть из-за острой нехватки боеприпасов и падения морального духа в рядах ВСУ. Как отмечало издание, российская экономика, несмотря на санкции, осталась устойчивой и ставка Запада не оправдалась.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат ВСУ прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника, и сдался в плен. Что было в послании?

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Ректора Казанского университета оставили в СИЗО

      Инженер предупредил о риске авиакатастроф с сотнями жертв из-за проблем Boeing

      В ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией»

      Российский мэр пообещал миллион рублей за контракт с Минобороны

      Семья Кеннеди поддержит Байдена вместо своего родственника на выборах в США

      В Кремле ответили на вопрос о росте случаев насилия после возвращения бойцов СВО

      Стилист Рогов назвал модный тренд на весну и лето 2024 года

      Песков оценил законность ареста недвижимости россиян во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше