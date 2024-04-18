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04:57, 18 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали сроки обрушения фронта

Politico: офицеры ВСУ ожидают обрушение фронта летом 2024 года

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Летом 2024 года фронт может рухнуть из-за острой нехватки боеприпасов и падения морального духа в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие сроки называет издание Politico.

По информации издания, несколько высокопоставленных украинских офицеров связывают возможный обвал фронта с отсутствием необходимого количества снарядов и систем ПВО. Кроме того, молодые украинцы не хотят отправляться на фронт, в то время как свежие силы на передовой необходимы.

Как отмечает издание, российская экономика, несмотря на санкции, осталась устойчивой, и ставка Запада не оправдалась.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал самые дефицитные снаряды у ВСУ. По его словам, речь идет о боеприпасах 152- и 155-миллиметрового калибров.

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      Евгений Силаев
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